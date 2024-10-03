Бомбоубежище в нижегородской библиотеке им. Мавриной отремонтируют за 17 млн рублей

Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Библиотека располагается на Верхне-Волжской набережной в доме № 19. Заказчиком работ выступило само учреждение культуры. Начальная стоимость контракта составляла 17 302 768 рублей. Победитель аукциона, имя которого не разглашается, предложил выполнить работы за 17 млн рублей. Средства выделят из бюджета библиотеки на 2024−2025 год.
По контракту срок выполнения работ составит семь месяцев с даты заключения договора. Капитальный ремонт пройдет в один этап. Отмечается, что подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
Помимо этого, на данный момент ведется поиск подрядчика для ремонта бомбоубежища, которое находится на улице Ванеева в доме № 205. Начальная цена контракта составляет 3 294 727 рублей. Подрядчика определят 14 октября.
Ранее мы писали, что на ремонт бомбоубежищ в Сормовском районе выделили 2,7 млн рублей.