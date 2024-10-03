Бомбоубежище в нижегородской библиотеке им. Мавриной отремонтируют за 17 млн рублей

Библиотека располагается на Верхне-Волжской набережной в доме № 19. Заказчиком работ выступило само учреждение культуры. Начальная стоимость контракта составляла 17 302 768 рублей. Победитель аукциона, имя которого не разглашается, предложил выполнить работы за 17 млн рублей. Средства выделят из бюджета библиотеки на 2024−2025 год.