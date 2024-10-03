Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У парка Гагарина в Самаре вновь хотят построить высотки

Мэрия Самары проведет общественные слушания по участку площадью 5100 кв. м на пересечении улиц 22 Партсъезда и Фадеева. Здесь на месте парковки ТЦ «Парк Хаус» могут появиться жилые высотки.

Заявитель, данные которого пока не приводятся, хочет сменить условно разрешенный вид использования земельного участка с «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «многоэтажная жилая застройка (жилая застройка)».

Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 24 октября.

Напомним, в 2022 г. появлялась информация о планах строительства на парковке ТЦ «Парк Хаус» жилого комплекса в две секции по 15 и 17 этажей. Проект продвигало ООО «ФизРазвитие», владеющее торговым центром. Тогда площадь участка под стройку указывалась в 16,5 тыс. кв. м.

Местные жители выступили против застройки. По результатам общественных слушаний компания получила от мэрии отказ.

строительство