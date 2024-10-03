У парка Гагарина в Самаре вновь хотят построить высотки

Напомним, в 2022 г. появлялась информация о планах строительства на парковке ТЦ «Парк Хаус» жилого комплекса в две секции по 15 и 17 этажей. Проект продвигало ООО «ФизРазвитие», владеющее торговым центром. Тогда площадь участка под стройку указывалась в 16,5 тыс. кв. м.