У парка Гагарина в Самаре вновь хотят построить высотки

Заявитель, данные которого пока не приводятся, хочет сменить условно разрешенный вид использования земельного участка с «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «многоэтажная жилая застройка (жилая застройка)».
Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 24 октября.
Напомним, в 2022 г. появлялась информация о планах строительства на парковке ТЦ «Парк Хаус» жилого комплекса в две секции по 15 и 17 этажей. Проект продвигало ООО «ФизРазвитие», владеющее торговым центром. Тогда площадь участка под стройку указывалась в 16,5 тыс. кв. м.
Местные жители выступили против застройки. По результатам общественных слушаний компания получила от мэрии отказ.