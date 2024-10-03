Авиаперелеты по России резко подорожали

«При этом самые популярные направления выросли еще сильнее. Перелет в Сочи подорожал на 30%, в Минводы — на 38%. Средняя стоимость перелета по стране составила 16 199 рублей. В прошлом году это были 13 300 рублей», — сказал Уманский в ходе конференции в рамках форума Expotravel-2024.
По его словам, за год стоимость ж/д перевозок выросла на 25%. Размещение в гостиницах подскочило на 20%. Средняя стоимость номера на сутки в гостинице составила 8347 рублей.
Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области намеревались ввести туристический налог с 1 января 2025 года. По действующему законодательству он должен составлять не менее 100 рублей в сутки с человека. Однако позже власти региона заявили, что возьмут на год паузу до введения туристического налога.