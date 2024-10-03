Авиаперелеты по России резко подорожали

Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области намеревались ввести туристический налог с 1 января 2025 года. По действующему законодательству он должен составлять не менее 100 рублей в сутки с человека. Однако позже власти региона заявили, что возьмут на год паузу до введения туристического налога.