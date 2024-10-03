В Ростовской области остановился рост цен на бензин АИ-92

Средняя стоимость горючего на АЗС Ростовской области не изменилась в течение недели (с 24 по 30 сентября) и осталась на уровне в 59,91 рубля. К такому выводу пришли специалисты Росстата.
Цены по отдельным видам топлива также практически не поменялись:
АИ-92: 23 сентября — 53,76 рубля, 30 сентября — 53,76 рубля;
АИ-95: 23 сентября — 60,13 рубля, 30 сентября — 60,15 рубля;
АИ-98 и выше: 23 сентября — 75,86 рубля, 30 сентября — 75,86 рубля;
Дизельное топливо: 23 сентября — 63,05 рубля, 30 сентября — 63,06 рубля;
Добавим, 30 сентября общая цена за бензин по ЮФО составила 60,60 рубля, за дизель — 64,67 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,72 и 66,97 рубля соответственно.