Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области остановился рост цен на бензин АИ-92

Росстат зафиксировал цены на бензин в Ростовской области в конце сентября.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость горючего на АЗС Ростовской области не изменилась в течение недели (с 24 по 30 сентября) и осталась на уровне в 59,91 рубля. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

Цены по отдельным видам топлива также практически не поменялись:

АИ-92: 23 сентября — 53,76 рубля, 30 сентября — 53,76 рубля;

АИ-95: 23 сентября — 60,13 рубля, 30 сентября — 60,15 рубля;

АИ-98 и выше: 23 сентября — 75,86 рубля, 30 сентября — 75,86 рубля;

Дизельное топливо: 23 сентября — 63,05 рубля, 30 сентября — 63,06 рубля;

Добавим, 30 сентября общая цена за бензин по ЮФО составила 60,60 рубля, за дизель — 64,67 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,72 и 66,97 рубля соответственно.

топливо