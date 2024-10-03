Оклады госслужащих в Татарстане вырастут с 1 января

На такой же коэффициент повысят и должностной оклад секретаря руководителя территориального органа органа исполнительной власти РТ. Этот показатель применяется для определения размеров должностных окладов работников госорганов республики, которые осуществляют техническое обеспечение деятельности своих ведомств. Их должности не относятся к первой категории служащих.