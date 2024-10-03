В Казахстане заготовили 41 млн тонн кормов

В Казахстане заготовлено более 41 млн тонн кормов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.
Как сообщили в аграрном ведомстве, в текущем году посевные площади кормовых культур по данным регионов превысили 3,2 млн гектаров, что больше на 83,5 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом. При этом доля кормовых, размещаемых на пашне, составила порядка 14%, тогда как годом ранее показатель был 13%.
Запланировано заготовить 24,5 млн тонн сена (полуторагодичный — 36,7 млн тонн), сенажа — 1,7 млн тонн, соломы — 4,6 млн тонн, концкормов — 5,5 млн тонн и силоса — 2,0 млн тонн.
По состоянию на 1 октября текущего года заготовлены сено в объеме 32,1 млн тонн или 87,6% от полуторагодового плана, сенаж 1,8 млн тонн или 108,5% от годового плана, концкорма 2,5 млн тонн (44,9%), силос 1,6 млн тонн (83,5%) и солома 3,1 млн тонн (67,7%).
В целом обстановка по кормообеспеченности в Казахстане прогнозируется как стабильная.