В Казахстане заготовили 41 млн тонн кормов

Как сообщили в аграрном ведомстве, в текущем году посевные площади кормовых культур по данным регионов превысили 3,2 млн гектаров, что больше на 83,5 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом. При этом доля кормовых, размещаемых на пашне, составила порядка 14%, тогда как годом ранее показатель был 13%.