Беларусь подняла цену на масло и сыр для России

Минсельхозпрод Беларуси повысил цены на сыр и масло, экспортируемые в Россию. Соответствующее постановление министерства (№ 102 от 1 октября 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, стоимость экспортируемого в Россию сливочного масла жирностью от 80% повышена с 760 до 800 российских рублей за килограмм, а также с 690 до 730 российских рублей выросла цена масла меньшей жирности.
Минимальная цена масла жирностью от 80% на экспорт для других рынков также выросла до 8,1 доллара (было 7,4 доллара) за килограмм, для менее жирного сливочного масла цена поднята до 7,6 доллара (было 6,9 доллара).
Кроме того, выросла минимальная стоимость экспортируемых в Россию сыров. Нежирные и обезжиренные сыры теперь будут продавать по 325 российский рублей за кило (было 320 рублей), сыры жирностью от 45% и ниже подорожали до 435 российский рублей за кило (было 425 рублей), а сыры жирностью выше 45% — 445 российских рублей (было 430 рублей).
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