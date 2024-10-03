Беларусь подняла цену на масло и сыр для России

Кроме того, выросла минимальная стоимость экспортируемых в Россию сыров. Нежирные и обезжиренные сыры теперь будут продавать по 325 российский рублей за кило (было 320 рублей), сыры жирностью от 45% и ниже подорожали до 435 российский рублей за кило (было 425 рублей), а сыры жирностью выше 45% — 445 российских рублей (было 430 рублей).