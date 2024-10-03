«Сергей Бодров» заменил ушедший на ремонт теплоход «Патриа»

«Теплоход “Патриа” будет находится на маршруте столько, сколько потребуется. Уход в другие регионы и акватории не планируется. Контейнерная линия компании ООО “Алгоритм Групп” в настоящий момент поддерживается силами т/х “Сергей Бодров”», — говорится в сообщении компании.