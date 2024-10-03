«Сергей Бодров» заменил ушедший на ремонт теплоход «Патриа»

Ушедший на ремонт теплоход «Патриа», курсировавший на линии Калининград — Санкт-Петербург, заменил теплоход «Сергей Бодров». Об этом сообщила логистическая компания «Алгоритм групп» в своём телеграм-канале.
Отмечается, что ремонт «Патрии» проходит согласно плану. Выход судна в море ожидается в середине первой декады ноября. Его работа на линии продолжится согласно месячному графику движения.
«Теплоход “Патриа” будет находится на маршруте столько, сколько потребуется. Уход в другие регионы и акватории не планируется. Контейнерная линия компании ООО “Алгоритм Групп” в настоящий момент поддерживается силами т/х “Сергей Бодров”», — говорится в сообщении компании.
«Алгоритм групп» также рассказал, что теплоход «Сергей Бодров» накануне совершил свой первый рейс из Санкт-Петербурга. На нём в Калининградскую область доставили «80 ед. 40 фут НС контейнеров повышенной вместимости, на обратный рейс в Санкт-Петербург запланирована полная загрузка».