В Свердловской области подорожали баранина, огурцы и гречка

Баранина подорожала на 2,2%, до 777,7 рублей за килограмм, огурцы на 2,3%, до 123 рублей за килограмм, а гречка на 3,1%, до 101,5 рублей за килограмм. Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Так, в цене упали картофель (-5,6%, до 34,8 рублей), морковь (-5,5%, до 44,3 рублей), свекла (-5,2%, до 35,8 рублей) и капуста (-4,5%, до 33,4 рублей).