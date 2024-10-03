На фонд капремонта в Волгограде завели дело из-за закупки на 4,1 миллиарда

Однако, подчеркнули в УФАС, объединение в один лот такого количества МКД привело к значительному увеличению цены договора. При этом большинство организаций, включённых в региональный реестр квалифицированных подрядных организаций, не смогли принять участие в данном электронном аукционе, так как не соответствовали уровню ответственности СРО — предельному размеру обязательств по договорам. Действия фонда создали препятствие для участия 96% подрядных организаций в электронном аукционе и искусственно привели к ограничению конкуренции, считают в антимонопольном органе.