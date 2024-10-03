В Особой экономической зоне «Пермь» могут появиться еще четыре резидента

Еще четыре компании подали заявки на получение статуса резидента Особой экономической зоны «Пермь». Из них три компании — пермские и одна иногородняя. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на гендиректора АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь” Илью Шулькина.
По данным издания, одна заявка касается производства определенного вида металлопродукции, вторая — производства различных пластиковых труб и пластиковых коробов для инженерных сетей. Третья компания занимается разработкой различных биологических препаратов для ветеринарии, а четвертая — производством стройматериалов.
Напомним, особая экономическая зона «Пермь» создана на территории промышленного узла «Осенцы». Предполагается, что в экономической зоне у предприятий будет особый льготный налоговый режим. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты на длительный срок, а также создать новые рабочие места.
На сегодняшний день резидентами Особой экономической зоны «Пермь» стали ООО «Пермский завод “Звезда”, ООО “Завод ГЕРМЕС”, “Осенцовский сталепрокатный завод” и другие предприятия.