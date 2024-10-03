В Особой экономической зоне «Пермь» могут появиться еще четыре резидента

Еще четыре компании подали заявки на получение статуса резидента Особой экономической зоны «Пермь». Из них три компании — пермские и одна иногородняя. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на гендиректора АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь” Илью Шулькина.