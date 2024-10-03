Трамваи возвращаются на Косую линию спустя 9 лет стройки «Горного института»

Станцию метро «Горный институт» ранее собирались открыть к 1 сентября, но этого не случилось. Позже «Метрострой» скорректировал информацию о запуске станции на своем сайте: вместо сообщения об открытии в 2024 году там значится «окончание строительно-монтажных работ». В компании «Фонтанке» прокомментировали, что открыть метро по-прежнему должны в этом году. Как выглядит стройка сейчас, можно посмотреть на нашем видео.