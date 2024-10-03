Первую очередь завода компании «Маслов» в Новосибирске введут весной 2025 года

Достроить вторую очередь планируется в 2026 году, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Предприятие разместится на участке около 45 гектаров, его итоговая мощность составит до 450 тыс. т переработки льна и рапса в год.
На сегодняшний день на площадке возведено здание предприятия, смонтированы основные агрегаты и установки.
Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, завод будет включать пункт приема сырья, элеваторный комплекс, производственные линии отжима и экстракции, склад готовой продукции, административно-хозяйственные и бытовые помещения.
Первый этап рассчитан на переработку масличных культур — до 150 тыс. тонн в год. Его стоимость составит 1,2 млрд руб. Второй этап предполагает вложения в объеме 2,5 млрд руб. и включает увеличение мощностей.
Сырье для предприятия инвестор рассчитывает закупать у сельхозпредприятий Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей.