БЖД временно изменила маршрут некоторых поездов в Гродно и обратно

Это связано с плановым ремонтом железнодорожного моста на станции Домашевичи участка Барановичи — Лида. Поезд № 609 Гомель — Гродно (отправлением из Гомеля 14 и 15 октября с беспересадочными вагонами Брест — Гродно) и поезд № 610 Гродно — Гомель (с беспересадочными вагонами Гродно — Брест отправлением из Гродно 15 октября) будут следовать измененным маршрутом через станцию Волковыск вместо Лиды.



«Также в эти даты отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Барановичи — Лида будут курсировать измененным расписанием и маршрутом», — проинформировали в пресс-центре БЖД.



Узнать более подробную информацию о расписании движения поездов можно на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.