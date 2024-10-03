На Дону будут поэтапно повышать ставки транспортного налога

Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Ростовской области.
По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой, с учетом удорожания строительных материалов и увеличения протяженности дорог, необходимо пересмотреть источники финансирования дорожного хозяйства.
Предполагаемый размер налоговой ставки пока не определен, однако он будет зависеть от вида транспортного средства и его мощности в лошадиных силах. Изменения налоговых ставок не коснуться льготных категорий граждан.