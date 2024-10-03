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На Дону будут поэтапно повышать ставки транспортного налога

Власти Ростовской области планируют поэтапно повышать ставки транспортного налога в 2025, 2026 и 2027 годах. Такое решение связано с нехваткой средств на содержание муниципальных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Ростовской области.

По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой, с учетом удорожания строительных материалов и увеличения протяженности дорог, необходимо пересмотреть источники финансирования дорожного хозяйства.

Предполагаемый размер налоговой ставки пока не определен, однако он будет зависеть от вида транспортного средства и его мощности в лошадиных силах. Изменения налоговых ставок не коснуться льготных категорий граждан.