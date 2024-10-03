Аксенов: в Крыму нужно заменить 368 трансформаторных подстанций

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 368 трансформаторов нуждаются в замене оборудования. Это поможет избежать скачков напряжения. Об этом сообщается в Tg-канале главы Крыма.
«График данных работ по объектам будет сформирован до 1 ноября на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной ТП».
В первом квартале 2025 года специалисты «Крымэнерго» собираются заменить 50 трансформаторов. Деньги на замену оборудования выделят из республиканского бюджета.
В 2024 году в Крыму установили 150 подстанций, что позволило значительно стабилизировать энергосистему.
Ранее КП-Крым сообщала, что в Симферопольском районе заменили почти все трансформаторные подстанции.