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Аксенов: в Крыму нужно заменить 368 трансформаторных подстанций

Аксенов требует заменить 368 трансформаторов по всему Крыму.

Источник: пресс-служба Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 368 трансформаторов нуждаются в замене оборудования. Это поможет избежать скачков напряжения. Об этом сообщается в Tg-канале главы Крыма.

«График данных работ по объектам будет сформирован до 1 ноября на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной ТП».

сказал Аксенов

В первом квартале 2025 года специалисты «Крымэнерго» собираются заменить 50 трансформаторов. Деньги на замену оборудования выделят из республиканского бюджета.

В 2024 году в Крыму установили 150 подстанций, что позволило значительно стабилизировать энергосистему.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Симферопольском районе заменили почти все трансформаторные подстанции.

ЖКХ