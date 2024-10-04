Взять в свои реки

По данным замминистра, с 2025 по 2027 год предлагается приобрести семь новых судов (электроход «Москва 2.0» и шесть катамаранов Looker 390T). В планах также восстановление двух «Метеоров» и одного теплохода «Восход», эксплуатация которых на территории Прикамья прекратилась в 1990 годах.
Согласно докладу господина Полыгалова, в ближайшую трехлетку власти собираются обустроить новый причал «Губерния» и провести капитальный ремонт Речного вокзала Пермь I. По окончании реконструкции в здании вокзала появится зона ожидания, кассы и места хранения багажа.
Согласно информации на сайте кабмина, за ближайшую трехлетку в развитие водной инфраструктуры планируется вложить 912 млн руб. В пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья указано, что в 2025 году на соответствующие цели предлагается выделить 499,8 млн руб., в 2026-м — 318,4 млн, в 2027-м — 93,7 млн руб. Средства в размере 56,9 млн руб. предусмотрены для приобретения в 2025 году причалов Краснокамска и Оханска, 11,6 млн — на создание причальной инфраструктуры в Осе, Добрянке и Ильинском в 2025 и 2026 годах. Также более 400 млн руб. пойдут на приобретение, восстановление и эксплуатацию двух дебаркадеров и трех судов. На ремонт и содержание вокзала Пермь I предусмотрены субсидии в 44 млн руб.
Краевые власти рассчитывают, что водный вид путешествий будет привлекать в регион больше туристов. По информации зампреда краевого правительства Алексея Черникова, которого процитировала газета «Звезда», в 2019 году по воде в Прикамье прибыли 27 тыс. человек, в 2023 году показатель вырос до 77 тыс., в 2024-м планируется увеличить эту цифру до 85 тыс.
Активная работа по развитию водной инфраструктуры и речного туризма идет в Пермском крае с 2021 года. Тогда краевые власти создали рабочую группу по развитию водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры. Летом того же года АО «Корпорация развития Пермского края» (100% в собственности региона) выкупило производственную площадку бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которой затем было основано ООО «Пермская судоверфь». В сентябре 2021-го новое предприятие начало работу. В конце прошлого года стало известно, что 25% долей в обществе выкупила Sitronics Group. Летом 2024-го в акватории Камы начали курсировать прогулочные электрокатамараны «Экоход», производства Emperium (входит в Sitronics Group). В августе компания анонсировала планы строительства на базе Пермской судоверфи корпуса судна «Байкал». На днях стало известно, что к навигации 2026 года на судостроительном заводе планируют создание двух новых электросудов типа «Москва 2.0».
Вопрос восстановления и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывается с мая 2023 года. В июне стало известно, что совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Теплоход “Владимир Маяковский”» судов «Метеор-220» и «Метеор-231». Они были возведены Зеленодольским судостроительным заводом им. Горького и прекратили эксплуатацию в 1990-х.
Предполагалось, что компания передаст их в собственность края для комплексного восстановления и дальнейшей эксплуатации.
Отметим, о проведении в Прикамье Всероссийского круизного форума сообщалось в мае 2021 года. С тех пор мероприятие проводится ежегодно, а нынче проходит
Намеченные планы развития речного транспорта и водной инфраструктуры воспринимаются пермскими корабельщиками положительно. По мнению совладельца теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадима Яхнина, особого внимания и финансовых вложений заслуживает реконструкция Речного вокзала и расширение причальной базы не только в столице Прикамья, но и в его субъектах. Господин Яхнин добавил, что появление судов типа «Метеор» и теплохода «Восход» «значительно оживит Каму» и поспособствует разгрузке наземного транспорта.
По словам руководителя ООО «Большой маяк» Леонида Маркина, возведение модульных причалов и закупка нового водного транспорта качественно скажется на привлечении туристов не только из муниципалитетов Прикамья, но и из других регионов страны. При этом, считает господин Маркин, основная трудность, с которой могут столкнуться местные речники, это соблюдение сроков реализации проектов. «Важна слаженная работа всех органов власти, включая министерства транспорта, туризма и культуры. Благодаря слаженной работе всех структур у Перми как туристического центра появится серьезное конкурентное преимущество по сравнению с другими городами», — пояснил эксперт.