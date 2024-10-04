Взять в свои реки

Активная работа по развитию водной инфраструктуры и речного туризма идет в Пермском крае с 2021 года. Тогда краевые власти создали рабочую группу по развитию водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры. Летом того же года АО «Корпорация развития Пермского края» (100% в собственности региона) выкупило производственную площадку бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которой затем было основано ООО «Пермская судоверфь». В сентябре 2021-го новое предприятие начало работу. В конце прошлого года стало известно, что 25% долей в обществе выкупила Sitronics Group. Летом 2024-го в акватории Камы начали курсировать прогулочные электрокатамараны «Экоход», производства Emperium (входит в Sitronics Group). В августе компания анонсировала планы строительства на базе Пермской судоверфи корпуса судна «Байкал». На днях стало известно, что к навигации 2026 года на судостроительном заводе планируют создание двух новых электросудов типа «Москва 2.0».