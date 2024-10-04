В Волгограде открыли новую «Динамо Арену»

«Я пришла в “Динамо” 47 лет назад, все так масштабно меняется, рада, что не только дожила до этого времени, но и продолжаю работать, — отметила заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Татьяна Кривко. — Теперь условия для тренировок просто замечательные. Динамовцы будут добиваться хороших результатов. Мои воспитанники, надеюсь, тоже. Среди моих учеников есть бронзовый призер Сурдлимпийских игр Борис Лазарев, также я занимаюсь и с абсолютно здоровыми ребятами, и с ветеранами СВО».