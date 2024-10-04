В Волгограде открыли новую «Динамо Арену»

Территория преобразилась.
Открытие арены приурочено к 100-летию регионального отделения общества «Динамо». Трибуны на 1500 мест были забиты до отказа. Кстати, помимо возведения самой арены с комфортными раздевалками, душевыми и кортом для большого тенниса, вокруг нее была благоустроена прилегающая территория. Рабочие смонтировали новое освещение, обустроили удобную парковку, установили лавочки, выполнили озеленение.
Для зрителей подготовили культурную программу — звучали песни на спортивную тематику, такие как «Команда молодости нашей» и «Герои спорта», выступали барабанщицы Академии МВД России. Чествовали и многочисленных ветеранов «Динамо».
«Я пришла в “Динамо” 47 лет назад, все так масштабно меняется, рада, что не только дожила до этого времени, но и продолжаю работать, — отметила заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Татьяна Кривко. — Теперь условия для тренировок просто замечательные. Динамовцы будут добиваться хороших результатов. Мои воспитанники, надеюсь, тоже. Среди моих учеников есть бронзовый призер Сурдлимпийских игр Борис Лазарев, также я занимаюсь и с абсолютно здоровыми ребятами, и с ветеранами СВО».
Еще один прославленный динамовский ветеран Юрий Староватых выразил благодарность всем, кто участвовал в возведении новой арены.
«Для меня, как инженера-строителя с более чем 20-летним стажем, удивительно, что объект построили так быстро, но в то же время качественно», — подчеркнул Юрий Федорович.
Понравилась новая арена и молодому поколению динамовцев.
«Замечательный объект, — поделилась 19-летняя Алиса Битюшкова. — Я с 4 лет занимаюсь художественной гимнастикой, мастер спорта, участвовала в чемпионатах России. Сейчас учусь на 3-м курсе академического колледжа, в будущем планирую работать в полиции».
Ну, а болельщики были просто в восторге.
«Мы за “Динамо-Синару” болеем всегда и везде, — признался один из самых преданных поклонников “бело-голубых” Валерий Кулешов. — Но теперь на домашних матчах поддерживать девчонок можно будет с большим комфортом».
Реконструкция «Динамо» не закончена.
Со столь значимым событием в спортивной жизни региона волгоградцев поздравил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский.
«Я много езжу по стране и могу сказать, что это самый лучший динамовский объект, который был сдан в эксплуатацию за последние три года, — отметил Анатолий Гулевский. — Мы с администрацией Волгоградской области заключили соглашение еще три года назад, и я вижу, что все планы реализуются не на словах, а на деле».
Андрей Бочаров осмотрел теннисный корт, пообщался с юными спортсменами и их тренерами.
«Проект удачный, — дал оценку глава региона, поблагодарив руководство “Динамо” за стратегическое партнерство. — Его удалось реализовать в сжатые сроки. В Волгограде не хватает спортивных объектов. В 10-летних планах, программах мы уделяем большое внимание развитию массового, детского, спорта высших достижений, созданию условий для популяризации и продвижения здорового образа жизни».
Кстати, на возведении новой арены реконструкция спортивного комплекса «Динамо» не закончится. Следующим шагом должны стать модернизация Дома борьбы и создание нового стадиона с современным полем и плоскостными сооружениями.
«Рассчитываем, что в ходе нашего обсуждения с руководством “Динамо” мы сможем выйти на окончательные решения и приступим к предпроектным работам», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Сразу после торжественной церемонии открытия зрители смогли насладиться матчем чемпионата России по гандболу Olimpbet (Суперлига. Женщины. Сезон 2024−2025). Встречались команды «Динамо-Синара» и ГК «Астраханочка».
Напомним, в Волгоградской области на системной основе решаются задачи совершенствования спортивной инфраструктуры. За 10 лет построены и реконструированы 185 спортобъектов: ФОКи, бассейны, стадионы, ФОКОТы, футбольные поля, многофункциональные спортплощадки и др. В регионе открыты 47 центров тестирования ГТО. Реализуются знаковые проекты по развитию спортивной составляющей Центра патриотического воспитания «Юный ястреб», спортивно-досугового центра «Зеленая волна» и др.