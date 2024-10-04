Тарифы на отопление в Петербурге не будут повышаться до лета 2025 года

Он также поделился, что пока не в курсе о дате начала отопительного сезона в городе, отметив, что в 1992-м году он и вовсе начался лишь во второй половине ноября. Однако с тех пор климатические условия немного переменились. Так, в 2023-м году тепло начали давать в дома петербуржцев уже 6 октября, в 2022-м — 3 октября.