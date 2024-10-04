Тарифы на отопление в Петербурге не будут повышаться до лета 2025 года

Тарифы на отопление в городе на Неве остаются на одном уровне с декабря 2022-о года. Об этом 3 октября в ходе прямой линии рассказал вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев.
— Тарифы не будут повышаться до июля 2025 года. Это беспрецедентная мера, какую мало где можно наблюдать сейчас. Ниже сделать тарифы точно не получиться, но мы смогли их заморозить, — отметил Кропачев, отвечая на вопрос петербурженки.
Он также рассказал о том, что жители Северной столицы неоднозначно отнеслись к периодическому протапливанию, начавшемуся 30 сентября. Так, они разделились на два лагеря: одни требуют подключения отопления и жалуются на холод в квартирах, другие же, наоборот, считают, что отапливать дома еще слишком рано.
Кропачев, в свое очередь, порекомендовал петербуржцам, жалующимся на жару, обсудить этот вопрос с соседями и управляющей компанией.
Он также поделился, что пока не в курсе о дате начала отопительного сезона в городе, отметив, что в 1992-м году он и вовсе начался лишь во второй половине ноября. Однако с тех пор климатические условия немного переменились. Так, в 2023-м году тепло начали давать в дома петербуржцев уже 6 октября, в 2022-м — 3 октября.
Напомним, ранее глава Комитета по тарифам Алексей Малухин в ходе «нулевых» чтений городского бюджета заявил, что тарифы 2025 года поднимутся на 4,7 процента. Однако губернатор Петербурга Беглов осадил чиновника, назвав его заявление «личным мнением». Однако редакция SPB.KP.RU решила поразмышлять, как могут измениться цены на проезд и услуги ЖКХ.