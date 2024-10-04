Прокуратура обратила внимание властей Краснодара на три долгостроя

В Краснодаре прокуратура требует ускорить строительство трех долгостроев. Это жилые комплексы «Сердце столицы», «Лучший» и «Свобода». ЖК «Сердце столицы» на улице Школьной начали строить в 2017 году. Сдать 14-подьездную 25-этажную высотку должны были в 2020-м, но даже спустя семь лет строительство дома не завершено.
ЖК «Свободы» на улице Домбайской частично введен в эксплуатацию. В литерах № 4 и 5 комплекса уже живут люди. Строительство 1, 2 и 3-го корпусов все еще продолжается.
Застройщик ЖК «Лучший» обещал дольщикам выдать ключи в 2021 году, но даже в 2024-м люди не дождались своих квартир.
«На месте строительства совместно с представителями департамента по надзору в сфере строительства Краснодарского края, администрации города, застройщика и генерального подрядчика проверен ход строительных работ ЖК “Сердце Столицы”, ЖК “Свобода”, ЖК “Лучший” в г. Краснодаре, обсуждены вопросы соблюдения сроков, установленных дорожными картами, а также возникающие проблемы при возведении объектов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура рекомендовала завершить строительство долгостроев. Вопросы соблюдения прав граждан — участников долевого строительства находятся на постоянном контроле прокуратуры города.