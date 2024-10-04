Прокуратура обратила внимание властей Краснодара на три долгостроя

В Краснодаре прокуратура требует ускорить строительство трех долгостроев. Это жилые комплексы «Сердце столицы», «Лучший» и «Свобода». ЖК «Сердце столицы» на улице Школьной начали строить в 2017 году. Сдать 14-подьездную 25-этажную высотку должны были в 2020-м, но даже спустя семь лет строительство дома не завершено.