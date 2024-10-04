Нацбанк Беларуси ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 4 октября

В Национальном банке обнародовали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 4 октября 2024 года, пятницу. Так, курсы евро и курс доллара повышены, а курс российского рубля понижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 4 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2641 белорусского рубля, 1 евро — 3,6030 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4607 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 3 октября, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля немного уменьшился. При этом курс доллара потяжелел в валютной корзине ощутимо.
В целом, валютные значения на 4 октября, пятницу, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0119 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0022 белрубля, а 100 российских рублей снижены на 0,0138 белрубля.
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