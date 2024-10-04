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Цены на бензин на челябинских заправках снова выросли

Повышение цен на автомобильное топливо продолжается на Южном Урале уже несколько недель подряд.

Как зафиксировала Федеральная служба государственной статистики, за последнюю неделю (с 24 по 30 сентября) средняя цена бензина на АЗС Челябинской области выросла на 8 копеек за литр, достигнув уровня 55,54 ₽

Самым растущим в цене остается бензин марки АИ-98 и выше. За неделю он подорожал на 29 копеек, теперь средняя цена его литра равна 76,75 ₽ Высокую динамику показывает и цена на дизельное топливо. Его литр подорожал на 12 копеек, средняя цена дизеля на челябинских заправках к концу прошлой недели дошла до уровня в 65,17 ₽ Самый ходовой бензин АИ-92 подорожал на 6 копеек до 50,02 ₽ за литр, а бензин марки АИ-95 вырос в цене на 5 копеек —55,19 ₽ за литр.

Несмотря на весь рост, Челябинская область до сих пор может похвастаться самым дешевым в Уральском федеральном округе бензином АИ-92 и дизельным топливом.

экономика
топливо