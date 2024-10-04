Цены на бензин на челябинских заправках снова выросли

Самым растущим в цене остается бензин марки АИ-98 и выше. За неделю он подорожал на 29 копеек, теперь средняя цена его литра равна 76,75 ₽ Высокую динамику показывает и цена на дизельное топливо. Его литр подорожал на 12 копеек, средняя цена дизеля на челябинских заправках к концу прошлой недели дошла до уровня в 65,17 ₽ Самый ходовой бензин АИ-92 подорожал на 6 копеек до 50,02 ₽ за литр, а бензин марки АИ-95 вырос в цене на 5 копеек —55,19 ₽ за литр.