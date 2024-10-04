В Казахстане планируют внедрить платформу Е-АПК

В настоящее время на балансе Минсельхоза есть четыре информационные системы. В их числе единая государственная информационная система субсидирования, информационная система «Ауыл аманаты», идентификация сельскохозяйственных животных, единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture».
C 2023 года министерство сельского хозяйства запустило государственную информационную систему субсидирования (ГИСС), через которую можно получить меры господдержки по 14 направлениям. В системе зарегистрированы более 90 тыс. получателей услуг. За 2024 год через ГИСС подано свыше 123 тыс. заявок, одобрено 67 тыс. заявок, на рассмотрении находится 40 858 заявок.
В числе наиболее востребованных — удешевление стоимости производства молока и мяса, субсидирование приобретенной техники, средств защиты растений, удобрений и высококачественных семян.
Кроме того, разработали информационную систему микрокредитования по программе «Ауыл аманаты». Автоматизация процессов кредитования позволяет подавать заявки в онлайн-режиме, ускорить и оптимизировать процессы выдачи микрокредита, снизить человеческий фактор в принятии решения, а также провести детальный мониторинг и анализ данных.
Вместе с тем внедряют информационную систему прослеживаемости растениеводства, она позволит проследить цикл производства и происхождения агропромышленной продукции по принципу «от поля до стола», оценить эффективность выданных субсидий.