В Казахстане планируют внедрить платформу Е-АПК

Благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства, повышения экспортного потенциала страны. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сказал вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Планируется объединить все информационные системы в сельском хозяйстве. Это позволит автоматизировать бизнес-процессы. Завершающим этапом цифровизации отрасли станет внедрение платформы «Е-АПК».