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В Казахстане планируют внедрить платформу Е-АПК

Благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства, повышения экспортного потенциала страны. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сказал вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Планируется объединить все информационные системы в сельском хозяйстве. Это позволит автоматизировать бизнес-процессы. Завершающим этапом цифровизации отрасли станет внедрение платформы «Е-АПК».

Источник: Сайт министерства сельского хозяйства

В настоящее время на балансе Минсельхоза есть четыре информационные системы. В их числе единая государственная информационная система субсидирования, информационная система «Ауыл аманаты», идентификация сельскохозяйственных животных, единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture».

C 2023 года министерство сельского хозяйства запустило государственную информационную систему субсидирования (ГИСС), через которую можно получить меры господдержки по 14 направлениям. В системе зарегистрированы более 90 тыс. получателей услуг. За 2024 год через ГИСС подано свыше 123 тыс. заявок, одобрено 67 тыс. заявок, на рассмотрении находится 40 858 заявок.

В числе наиболее востребованных — удешевление стоимости производства молока и мяса, субсидирование приобретенной техники, средств защиты растений, удобрений и высококачественных семян.

Кроме того, разработали информационную систему микрокредитования по программе «Ауыл аманаты». Автоматизация процессов кредитования позволяет подавать заявки в онлайн-режиме, ускорить и оптимизировать процессы выдачи микрокредита, снизить человеческий фактор в принятии решения, а также провести детальный мониторинг и анализ данных.

Вместе с тем внедряют информационную систему прослеживаемости растениеводства, она позволит проследить цикл производства и происхождения агропромышленной продукции по принципу «от поля до стола», оценить эффективность выданных субсидий.

экономика
сельское хозяйство