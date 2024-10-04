Курс тенге на 4 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок активно растут вечером в четверг, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива с Ближнего Востока, пишет Интерфакс. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:12 аст подскочили на 3 доллара (4,06%), до 76,90 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 3,13 доллара (4,47%), до 73,23 доллара за баррель.