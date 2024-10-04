Курс тенге на 4 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок активно растут вечером в четверг, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива с Ближнего Востока, пишет Интерфакс. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:12 аст подскочили на 3 доллара (4,06%), до 76,90 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 3,13 доллара (4,47%), до 73,23 доллара за баррель.
Металлы: золото дорожает на фоне ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и геополитической ситуации. К 00:28 аст 4 октября цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 9,70 доллара или на 0,36% — до 2 679,40 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,47 доллара или 1,47% — до 32,390 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 00:30 аст 4 октября bitcoin торговался по 60 762,72 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,86%, а ее капитализация составила 1,03 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 346,16 доллара, понизившись в цене на 1,68%. Капитализация этой криптовалюты составила 282,51 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,1 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 4 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 3 октября.
1 австралийский доллар 330,57 тенге.
1 азербайджанский манат 284,87 тенге.
10 армянский драм 12,57 тенге.
1 белорусский рубль 147,84 тенге.
1 бразильский реал 88,74 тенге.
10 венгерских форинтов 13,28 тенге.
1 гонконгский доллар 62,17 тенге.
1 грузинский лари 178,31 тенге.
1 датская крона 71,49 тенге.
1 дирхам ОАЭ 131,47 тенге.
1 доллар США 482,86 тенге.
1 евро 533,17 тенге.
1 индийская рупия 5,75 тенге.
1000 иранский риал 11,50 тенге.
1 канадский доллар 356,83 тенге.
1 китайский юань 68,81 тенге.
1 кувейтский динар 1578,85 тенге.
1 кыргызский сом 5,73 тенге.
1 малазийский ринггит 114,48 тенге.
1 мексиканский песо 24,82 тенге.
1 молдавский лей 27,83 тенге.
1 норвежская крона 45,47 тенге.
1 польский злотый 123,90 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 128,66 тенге.
1 российский рубль 5,08 тенге.
1 СДР 651,10 тенге.
1 сингапурский доллар 372,38 тенге.
1 таджикский сомони 45,55 тенге.
1 тайский бат 14,58 тенге.
1 турецкая лира 14,19 тенге.
100 узбекских сумов 3,80 тенге.
1 украинская гривна 11,73 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 633,42 тенге.
1 чешская крона 21,03 тенге.
1 шведская крона 46,92 тенге.
1 швейцарский франк 567,87 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,63 тенге.
100 южнокорейских вон 36,19 тенге.
1 японская иена 3,29 тенге.