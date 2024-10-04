Бизнесмена из Иркутска заставили снести самовольные постройки

Собственника четыре раза штрафовали, но он упирался. Оплатив 160 тысяч рублей в виде штрафов, бизнесмен считал, что теперь ему ничего не грозит, однако к нему пришли приставы с судебным решением, в котором было чётко сказано: участок захвачен самовольно, его требуется освободить. Также суд наложил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ.