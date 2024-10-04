Судьба аптечного гиганта разрешилась в Приморье

Владелец известной на всем Дальнем Востоке сети аптек «Монастырев.рф» Александр Монастырев покинул управляющие должности компании, новым управленцем станет пермское юрлицо. Дела у предприятия шли в последнее время плохо: почти во всех приморских филиалах резко сократился ассортимент лекарств, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
У пермского ООО «Планета здоровья» будет 90% ООО «Радника» (управляет «Монастырев.рф»), 10% остается у основателя сети аптек Александра Монастырева, уточняет «Конкурент».
Гендиректором ООО «Радника» и ООО холдинга «Монастырёв и Ко» назначен с 25 сентября Филипп Галактионов, который связан с пермской сетью аптек «Планета здоровья».
Отметим, что у сети аптек были проблемы с собственными складскими помещениями из-за быстрого расширения сети. Возникли сложности с поставками лекарств, из-за чего найти нужные препараты на полках покупателям было сложно. Количество аптек сети на Дальнем Востоке, в Москве и Новосибирске превышает 260.
Вместо банкротства «Монастырев» рассматривал привлечение ключевого партнера совместно со Сбербанком, но, вероятно, продажа актива оказалась более удачным решением. Напомним, что на полках аптек сети начали исчезать товары в начале августа 2024 года.
Ранее «КП» писала о возможном банкротстве компании.