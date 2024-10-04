Судьба аптечного гиганта разрешилась в Приморье

Отметим, что у сети аптек были проблемы с собственными складскими помещениями из-за быстрого расширения сети. Возникли сложности с поставками лекарств, из-за чего найти нужные препараты на полках покупателям было сложно. Количество аптек сети на Дальнем Востоке, в Москве и Новосибирске превышает 260.