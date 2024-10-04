Сеть аптек «Монастырёв» в Приморье вновь заработает нормально

Приморская сеть аптек «Монастырёв», которая в последнее время испытывала финансовые трудности, вскоре вернётся к нормальной работе. Об этом стало известно после появления сообщения о том, что крупная пермская сеть «Планета здоровья» станет стратегическим партнёром «Монастырёва». О сделке сообщает издание KONKURENT.RU. Согласно новым данным, «Планета здоровья» получит 90% доли в ООО «Радника», компании, управляющей сетью «Монастырёв.рф», тогда как 10% останется у основателя бренда Александра Монастырёва.
На начальном этапе аптеки «Монастырёв» в Приморье продолжат работать под своим прежним названием. Представители «Планеты здоровья» заверили, что до конца октября аптеки будут полностью укомплектованы товарами, как в отдалённых районах края, так и во Владивостоке.
Сеть аптек «Планета здоровья», входящая в состав ООО «Аптека сервис плюс», контролируемая предпринимателем Александром Броварцем, является одной из крупнейших в России. По данным компании, у неё насчитывается 2400 торговых точек в 50 регионах страны, включая одну во Владивостоке. В 2023 году выручка ООО «АСП» составила 1,6 млрд рублей.
Общий долг компании составил 3,1 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей — это долг Сбербанку. Александр Монастырёв сообщал, что банк был готов пойти на реструктуризацию долга, но только при наличии инвестора, способного вложить 0,7 млрд рублей.
25 сентября Александр Монастырёв ушёл с поста генерального директора трёх ключевых компаний, связанных с его аптечным бизнесом: ООО «Холдинг “Монастырёв и КО”, ООО “Радника” и ООО “Радника.рф”. Несмотря на это, все три компании остаются в его собственности. Во всяком случае, пока.