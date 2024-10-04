Сеть аптек «Монастырёв» в Приморье вновь заработает нормально

Приморская сеть аптек «Монастырёв», которая в последнее время испытывала финансовые трудности, вскоре вернётся к нормальной работе. Об этом стало известно после появления сообщения о том, что крупная пермская сеть «Планета здоровья» станет стратегическим партнёром «Монастырёва». О сделке сообщает издание KONKURENT.RU. Согласно новым данным, «Планета здоровья» получит 90% доли в ООО «Радника», компании, управляющей сетью «Монастырёв.рф», тогда как 10% останется у основателя бренда Александра Монастырёва.

На начальном этапе аптеки «Монастырёв» в Приморье продолжат работать под своим прежним названием. Представители «Планеты здоровья» заверили, что до конца октября аптеки будут полностью укомплектованы товарами, как в отдалённых районах края, так и во Владивостоке.

Сеть аптек «Планета здоровья», входящая в состав ООО «Аптека сервис плюс», контролируемая предпринимателем Александром Броварцем, является одной из крупнейших в России. По данным компании, у неё насчитывается 2400 торговых точек в 50 регионах страны, включая одну во Владивостоке. В 2023 году выручка ООО «АСП» составила 1,6 млрд рублей.

Проблемы в сети аптек «Монастырёв» начали проявляться летом этого года, когда жители Приморья обратили внимание на сложности с покупкой лекарств в этих торговых пунктах. Позже стало известно, что компания оказалась в затруднительном финансовом положении. Как пояснял сам Александр Монастырёв, в 2022—2023 годах сеть расширила своё присутствие на 200 новых локаций, в том числе за пределами Приморского края. Однако не все новые точки оказались прибыльными, что привело к закрытию 36 аптек и, как следствие, к финансовым проблемам.