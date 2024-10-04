Вкалывают роботы! На Урале появится жилой район с искусственным интеллектом

«Калининград — один из главных туристических центров России, а остров Октябрьский — новая локация общественного притяжения, — подчеркнул генеральный директор ГК “КОРТРОС” Станислав Киселёв. — У территории огромный потенциал, там уже есть огромный футбольный стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу, строятся филиалы Большого театра и Третьяковской галереи. Реализация такого значимого для целой области проекта — задача непростая, она требует консолидации всех ресурсов компании. Но опыт работы с ведущими архитектурными бюро позволит нам разработать уникальную концепцию, не похожую ни на один проект в России. Мы серьёзно прорабатываем озеленение и благоустройство территории. В Калининграде, несомненно, будут реализованы все наработки, которые мы используем в других наших проектах. Уверен, что предложения будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет».