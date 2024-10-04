Вкалывают роботы! На Урале появится жилой район с искусственным интеллектом

Строительство инженерной инфраструктуры на территории будущего жилого района Горнощитский в столице Урала профинансирует Сбербанк. Соответствующее соглашение было подписано на XI Международном форуме 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге.
Уникальный проект.
Речь идёт не только о финансировании: благодаря сотрудничеству девелопера и кредитной организации все объекты территории будут оснащены технологическими решениями на основе искусственного интеллекта. Инновационные разработки повысят качество жизни людей и уровень безопасности, снизят затраты жителей на ЖКУ.
Новый микрорайон, который неофициально уже окрестили «второй Академический», разместится в юго-западной части столицы Урала. Его общая площадь составит 804 га. На территории будет построено 4,4 млн кв. м жилья и коммерческих объектов. Здесь будут жить 123 тысячи человек, для которых создадут порядка 43 тысяч рабочих мест в различных отраслях (производство, логистика, сфера услуг).
Застраивать территорию планируется в несколько этапов. Первая очередь предполагает 1,2 млн кв. м жилья, детские сады на 7 тысяч мест, школы на 15,4 тысячи учеников, спортивные объекты, культурный центр, школы искусств. Обслуживать жителей будет несколько видов общественного транспорта: трамваи, автобусы, городская электричка.
«Горнощитский — проект уникальный, по масштабам он вполне сопоставим с Академическим, — отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин. — Мы готовы делиться с застройщиком своими разработками в сфере искусственного интеллекта. Внедрение таких сервисов значительно упростит жизнь хозяевам квартир и сотрудникам управляющих компаний».
Интерактивная модель.
Напомним, сегодня в Академическом районе реализована цифровая схема инженерных сетей, с помощью которой ведётся круглосуточный мониторинг тепло- и водоснабжения. При выходе параметров за пределы нормы система сама оповещает о неполадках. Она контролирует исполнение заявок жильцов, информирует о плановых отключениях и возможных аварийных ситуациях.
«Академический район — это пример успешного применения новых технологий, — рассказал генеральный директор ООО “РСГ — Инженерная инфраструктура” Алексей Обухов. — Строительство сетей единым оператором при комплексном освоении территории позволяет с самого начала внедрять взаимоувязанные технические решения по всем ресурсам, апробировать инновационные технологии и материалы. В результате мы получаем надёжную и энергоэффективную инженерную инфраструктуру».
Новые технологии и подходы успешно используются и при обустройстве придомовых территорий, включая «детскую» инфраструктуру.
«У нас в Академическом проживает более 40 тысяч детей, — сообщил генеральный директор АО СЗ “РСГ-Академическое” Сергей Ланцов. — На всех придомовых территориях предусмотрены интерактивные модели общения, когда на стенах расположены ссылки, QR-коды, пройдя по которым можно поучаствовать в различных квестах. Для более юных академчан действуют современные игровые комплексы различной тематики, например, “космической”. Все комплексы сертифицированы и абсолютно безопасны. Система видеонаблюдения включает в себя почти 10 тысяч камер, что позволяет родителям отпускать детей гулять, не опасаясь за их жизнь и здоровье».
Огромный потенциал.
Между тем Горнощитский в Екатеринбурге не единственная территория застройки, где будут задействованы технологии и сервисы, уже успешно применяемые в Академическом. В 2025 году девелопер планирует приступить к реализации масштабного проекта на Октябрьском острове в Калининграде.
«Калининград — один из главных туристических центров России, а остров Октябрьский — новая локация общественного притяжения, — подчеркнул генеральный директор ГК “КОРТРОС” Станислав Киселёв. — У территории огромный потенциал, там уже есть огромный футбольный стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу, строятся филиалы Большого театра и Третьяковской галереи. Реализация такого значимого для целой области проекта — задача непростая, она требует консолидации всех ресурсов компании. Но опыт работы с ведущими архитектурными бюро позволит нам разработать уникальную концепцию, не похожую ни на один проект в России. Мы серьёзно прорабатываем озеленение и благоустройство территории. В Калининграде, несомненно, будут реализованы все наработки, которые мы используем в других наших проектах. Уверен, что предложения будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет».
Общая площадь застройки составит 7 га. Запланирован квартал с жильём бизнес-, премиум- и комфорт-класса на более чем 100 тысяч кв. м, два гостиничных комплекса, объекты коммерческой и торговой инфраструктуры. Завершить реализацию проекта планируется в 2031 году.
В Калининграде, как и в Горнощитском, компания применит собственные технологические ноу-хау: «Умный дом», системы искусственного интеллекта. Новые решения предполагают парковку для дронов и робота-консьержа, множество современных электронных сервисов, возможность экономить до 20% на оплате ЖКУ.
Сегодня девелопер запланировал глобальную цифровизацию одного из крупнейших региональных проектов комплексного развития территории в Перми, где планируется построить порядка 200 тысяч кв. м жилья. Там также появятся умные дома, умные школы и умные детские сады, умная управляющая компания.