Новый скоростной поезд запустят по маршруту Москва — Екатеринбург — Серов

Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Маршрут скоростного поезда пройдет через Владимир, Нижний Новгород, Киров, Пермь. В Свердловской области помимо Екатеринбурга и Серова предусмотрены остановки в Верх-Нейвинске, Невьянске, Нижнем Тагиле и Верхотурье.
Из столицы России поезд будет отправляться в 16:50 (везде местное время). В Екатеринбург прибудет на следующие сутки в 20:59, в Серов — в 5:32.
По маршруту Серов — Москва поезд начнет курсировать с 18 декабря. Отправление в 20:30, из Екатеринбурга — в 5:19, прибытие в Москву — на следующие сутки в 5:30.
В составе будут купейные, плацкартные вагоны и СВ.
«МК-Урал» ранее писал, что губернатор Евгений Куйвашев анонсировал запуск скоростного поезда «Финист» из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в конце 2024 года.
«РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — сказал Евгений Куйвашев.