Новый легкоатлетический манеж планируют построить в Самаре

В Самаре планируют построить новый легкоатлетический манеж. Министерство спорта региона передало в управление капитального строительства план по возведению объекта. Реализация проекта намечена на период с 2024 по 2030 год. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на ведомство.
Манеж будет предназначен для тренировок и проведения соревнований различных уровней — от региональных до всероссийских. В нем разместят легкоатлетическую арену с трибунами на 200−250 мест.
Так, в легкоатлетическом манеже планируются беговые дорожки по кругу и прямой, секторы для прыжков в высоту, длину, тройного прыжка, а также для толкания ядра, прыжков с шестом и метания диска. Также в манеже будут тренажерный зал, судейские комнаты, медблок, сауны и массажный кабинет.
Строительство планируется финансировать за счет федерального бюджета. Сейчас идет поиск участка для возведения комплекса. Власти, в том числе, рассматривают территорию рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена».