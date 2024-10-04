Новый легкоатлетический манеж планируют построить в Самаре

Так, в легкоатлетическом манеже планируются беговые дорожки по кругу и прямой, секторы для прыжков в высоту, длину, тройного прыжка, а также для толкания ядра, прыжков с шестом и метания диска. Также в манеже будут тренажерный зал, судейские комнаты, медблок, сауны и массажный кабинет.