Инфляцию в Казахстане прогнозируют на уровне 8,4% в 2024 году

Нацбанк провел новый опрос среди компаний, занимающихся финансовым анализом.
Они повысили прогноз инфляции на 2024 год с 8% до 8,4%, на 2025 год — несколько понизили с 6,9% до 6,7%. В 2026 году инфляция по-прежнему ожидается
на уровне 6%, сообщает национальный регулятор.
Эксперты поделились своим видением и по базовой ставке.
«Аналитики ожидают сохранения базовой ставки на высоких значениях немного дольше, чем ранее предполагалось. Так, ожидания на 2024 год выросли с 14,5% до 14,6% в среднем за год, на 2025 год — с 11,9% до 12%, на 2026 год — с 10% до 10,1%».
Что касается нефти, то сентябре сценарные условия по цене на Brent пересмотрены в сторону понижения на всем прогнозном горизонте. Так, ожидания респондентов по цене на нефть марки Brent на 2024 год снизились с 83,5 до 80 долларов за баррель в среднем за год, на 2025−2026 гг. — с 80 до 75 долларов за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 гг. сохранились на уровнях 4% и 5%, на 2026 год — несколько повышен с 4,4% до 4,5%.
«Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках».
Всего в макроэкономическом опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.