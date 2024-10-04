Инфляцию в Казахстане прогнозируют на уровне 8,4% в 2024 году

Что касается нефти, то сентябре сценарные условия по цене на Brent пересмотрены в сторону понижения на всем прогнозном горизонте. Так, ожидания респондентов по цене на нефть марки Brent на 2024 год снизились с 83,5 до 80 долларов за баррель в среднем за год, на 2025−2026 гг. — с 80 до 75 долларов за баррель.