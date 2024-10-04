В Узбекистане появятся новые виды туризма — подробности

В их числе:
- промышленный туризм, предполагающий знакомство с процессами производства;
- геологический туризм, включающий наблюдение за технологическими процессами на месторождениях по добыче золота, руды и других минеральных ресурсов, в шахтах и недействующих геологических объектах, в том числе за взрывами горных пород с безопасного расстояния, беседы со специалистами и экскурсии по горным рельефам;
- научный туризм, дающий возможность ознакомиться с достижениями науки и техники посредством посещения научно-исследовательских институтов Академии наук, лабораторий, обсерваторий и планетариев;
- военный туризм, предусматривающий посещение мест, связанных с военной историей и деятельностью, памятников, участие в мероприятиях и ознакомление с жизнью военнослужащих, а также предоставление туристам платных услуг по стендовой стрельбе и стрельбе из огнестрельного оружия (на базе спорткомплекса Минобороны в Кибрае, Ташкентская область);
- государственно-управленческий туризм, включающий посещение объектов, связанных с политической жизнью страны, историей и деятельностью государственных органов и организаций, в том числе правительственных зданий и сооружений.
Цель нововведения — создание в республике дополнительных возможностей и удобств для местных и иностранных туристов, увеличения туристических услуг в регионах с высоким туристическим потенциалом.
Кроме того, с 1 октября 2025 года в международном аэропорту Самарканда в тестовом режиме запустят интерактивный портал «Tourist map», который будет информировать население и туристов об инфраструктуре внутреннего туризма.
Он также будет иметь следующие технические возможности:
- предоставлять информацию об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, исторических, культурных и развлекательных местах, пунктах общепита, а также маршрутах до них;
- исходя из продолжительности и заинтересованности жителей и туристов составить план путешествия и создать возможность перенести его на мобильное устройство посредством матричного штрих-кода (QR-кода);
- предоставлять информацию на языках стран с большим потоком туристов и показывать карты соответствующей местности.