Ремонт Московского шоссе планируют начать в этом году

«Довольно долго по этому вопросу все сводилось к одному — ждать. Ждать решения судов, ждать, когда подрядчик выполнит гарантийные обязательства, ждать, пока дорога разрушится все сильнее. А жители тем временем продолжали ездить по разбитой магистрали. Мы этот порочный круг разрываем, правило “ждать” отменяем. Ремонт Московского шоссе уже выставили на торги. Одновременно продолжаем судиться с прежним подрядчиком и взыскивать стоимость гарантийного ремонта», — объяснил глава правительства.