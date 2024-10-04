Ремонт Московского шоссе планируют начать в этом году

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.
Реконструкцию Московского шоссе проводила компания «Самаратрансстрой». Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. В работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО «Техкомплект», которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.
«Довольно долго по этому вопросу все сводилось к одному — ждать. Ждать решения судов, ждать, когда подрядчик выполнит гарантийные обязательства, ждать, пока дорога разрушится все сильнее. А жители тем временем продолжали ездить по разбитой магистрали. Мы этот порочный круг разрываем, правило “ждать” отменяем. Ремонт Московского шоссе уже выставили на торги. Одновременно продолжаем судиться с прежним подрядчиком и взыскивать стоимость гарантийного ремонта», — объяснил глава правительства.
По его словам, при интенсивности движения свыше 80 тысяч автомобилей в сутки ремонт дороги необходимо проводить каждые 5 лет.
«Принципиально важно, что непосредственно устранение колейности в рамках нового контракта составляет лишь седьмую часть от общего объема и стоимости капитального ремонта. Речь идет о полноценном ремонте 9 км восьмиполосной магистрали с дублером. Работы запланированы на 2024−2025 годы, наиболее сложные для автомобилистов участки постараемся выполнить в текущем году», — отметил Михаил Смирнов.
Стоимость ремонта Московского шоссе весьма солидная — 1,2 млрд рублей. Подрядчика планируют выбрать в середине октября.