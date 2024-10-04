Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 октября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,86 тенге, евро — 533,17 тенге, рубля — 5,08 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 480 тенге, продажи — 484 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 530 тенге, продажи — 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 481,7 тенге, продажи — 483,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 531 тенге, продажи — 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,07 тенге, продажи — 5,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 482 тенге, продажи — 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 533 тенге, продажи — 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,06 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.