37 незаконно строящихся многоэтажек выявили прокуроры в Астане

«На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов. При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков. По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков», — говорится в сообщении ведомства.