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37 незаконно строящихся многоэтажек выявили прокуроры в Астане

В Астане прокуроры выявили несколько десятков незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Источник: pexels.com

«На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов. При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков. По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков», — говорится в сообщении ведомства.

В столичной прокуратуре напомнили, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  • получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
  • участие в проекте банка второго уровня;
  • привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

При этом запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).

Перед покупкой квартиры в новостройке казахстанцам рекомендуют проверить благонадежность застройщика.

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