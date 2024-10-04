37 незаконно строящихся многоэтажек выявили прокуроры в Астане

«На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов. При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков. По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков», — говорится в сообщении ведомства.
В столичной прокуратуре напомнили, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
- получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
- участие в проекте банка второго уровня;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
При этом запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).
Перед покупкой квартиры в новостройке казахстанцам рекомендуют проверить благонадежность застройщика.