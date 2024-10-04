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Прожиточный минимум в Беларуси в 2024 году

Стала известна сумма прожиточного минимума в Беларуси в этом году. На что влияет прожиточный минимум.

В Беларуси множество выплат зависят от размера бюджета прожиточного минимума (БПМ). Под этим понятием в нашей стране подразумевается установленная государством сумма денег, которая обеспечивает основные потребности человека. Такая сумма рассчитывается один раз в квартал. Сколько составляет БПМ в Беларуси в 2024 году с 1 августа.

Прожиточный минимум в Беларуси

При расчете этого важного показателя учитываются цены, с одной стороны, на продовольственные товары и, с другой стороны, на непродовольственные товары и услуги. Причем в нашей стране по закону на продовольственные товары идет 17% бюджета, а на непродовольственные товары и услуги — 83%.

Как сообщает интернет-портал pravo.by, государством с 1 августа по 31 октября 2024 года БПМ в среднем на душу населения равен Br433. Для трудоспособного населения установлена сумма Br462,26, для людей на пенсии — Br314,13, для детей до 3 лет — Br273,78, для детей в возрасте 3−6 лет — Br365,55, для детей от 6 до 18 лет — Br428,23. Такие суммы будут актуальны до 1 ноября 2024 года.

До этого с 1 мая до 30 июля 2024 года БПМ в среднем на душу населения равнялся Br418,73. Таким образом, этот показатель вырос на Br14,27.

Важно знать, что когда меняется бюджет прожиточного минимума, то это приводит к изменениям в размерах различных надбавок и отдельных социальных пособий, ведь расчет этих выплат привязан к БПМ.

экономика