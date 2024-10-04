Прожиточный минимум в Беларуси в 2024 году

Как сообщает интернет-портал pravo.by, государством с 1 августа по 31 октября 2024 года БПМ в среднем на душу населения равен Br433. Для трудоспособного населения установлена сумма Br462,26, для людей на пенсии — Br314,13, для детей до 3 лет — Br273,78, для детей в возрасте 3−6 лет — Br365,55, для детей от 6 до 18 лет — Br428,23. Такие суммы будут актуальны до 1 ноября 2024 года.