В Екатеринбурге утвердили проект застройки квартала в Академическом районе

Площадь проектируемой территории составит 16,32 га, из них под застройку многоэтажными домами отдадут 7,43 га — общая площадь составит 186,6 тыс. кв. м, будут организованы два подземных паркинга по 600 мест, в квартале смогут жить не менее 6,2 тыс. человек. Кроме того, планируется построить школу на 1125 мест и детский сад на 500 мест.