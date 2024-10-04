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Алиханов и Орешкин побывали на сборке вертолетов Ми-8 и «Ансат»

Их сопровождал премьер-министра Татарстана Алексей Песошин.

Источник: Раис Республики Татарстан | Официальный сайт Раиса РТ

Казанский вертолетный завод посетили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и замруководителя администрации президента страны Максим Орешкин. Их сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба раиса республики.

Гости осмотрели линии сборки двух вертолетов и производственные цеха. Им рассказали о расширении производственных мощностей и модернизации «Ансата». Это позволит увеличить грузоподъемность, скорость и даст лучшую маневренность воздушному судну.

Алиханов и Орешкин поинтересовались действующими контрактами на поставку гражданской вертолетной техники. Также они осмотрели производственно-учебный центр, где упор сделан на практику. В 2025 году КВЗ отметит 85-летие.

Напомним, АО «Туполев» создаст инновационный центр для модернизации казанских Ту-214. Руководить центром будет замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.