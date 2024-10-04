Алиханов и Орешкин побывали на сборке вертолетов Ми-8 и «Ансат»

Казанский вертолетный завод посетили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и замруководителя администрации президента страны Максим Орешкин. Их сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба раиса республики.
Гости осмотрели линии сборки двух вертолетов и производственные цеха. Им рассказали о расширении производственных мощностей и модернизации «Ансата». Это позволит увеличить грузоподъемность, скорость и даст лучшую маневренность воздушному судну.
Алиханов и Орешкин поинтересовались действующими контрактами на поставку гражданской вертолетной техники. Также они осмотрели производственно-учебный центр, где упор сделан на практику. В 2025 году КВЗ отметит 85-летие.