Для Дальнего Востока готовят молодых специалистов в разных областях

В интерактивном формате студенты могут узнать о востребованных профессиях в регионах ДФО, изучить уровень заработных плат, существующие вакансии и отправить резюме. Здесь же представлена информация о действующих социальных программах, мерах поддержки и возможных перспективах для тех выпускников, которые после окончания вуза захотят связать свою будущую карьеру с Дальним Востоком.
О работе выставки поделился первый проректор — проректор по учебной работе МГТУ им. Н. Э. Баумана Борис Васильевич Падалкин:
«Благодаря этому уникальному мероприятию, которое в начале октября проходит в московских вузах, студенты смогли погрузиться в атмосферу дальневосточных регионов, узнать о широких возможностях для развития и самореализации в ДФО, по-новому взглянуть на свою профессиональную траекторию. На Дальнем Востоке активно развивается промышленность, строятся новые предприятия, существующие оснащаются новым оборудованием. Это открывает большие возможности для профессиональной реализации молодых инженеров. Уверены, ребята смогут привнести в развитие Дальневосточного региона инженерные знания и прикладные компетенции, отчасти восполнив дефицит квалифицированных кадров в стратегических для ДФО отраслях — машиностроении, нефтепереработки, лесной промышленности и других».
Многие студенты рассматривают Дальневосточный регион не только как туристическое направление, но и для дальнейшей жизни и построения карьеры. «Я бы очень хотела побывать на Дальнем Востоке — там потрясающая природа, возможно, даже переехала бы жить и работать. Почему нет?» — говорит Анастасия Кобзева, студентка факультета инженерного бизнеса и менеджмента.
Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».