Для Дальнего Востока готовят молодых специалистов в разных областях

«Благодаря этому уникальному мероприятию, которое в начале октября проходит в московских вузах, студенты смогли погрузиться в атмосферу дальневосточных регионов, узнать о широких возможностях для развития и самореализации в ДФО, по-новому взглянуть на свою профессиональную траекторию. На Дальнем Востоке активно развивается промышленность, строятся новые предприятия, существующие оснащаются новым оборудованием. Это открывает большие возможности для профессиональной реализации молодых инженеров. Уверены, ребята смогут привнести в развитие Дальневосточного региона инженерные знания и прикладные компетенции, отчасти восполнив дефицит квалифицированных кадров в стратегических для ДФО отраслях — машиностроении, нефтепереработки, лесной промышленности и других».