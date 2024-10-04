Мусорный бак Пандоры. В крае могут в разы вырасти тарифы на вывоз ТКО

«Принципиальную позицию в этой ситуации занял мэр Минусинска Дмитрий Меркулов, который во многом помог вскрыть эту схему. С ним солидарны и главы других территорий юга края, которые прекрасно понимают, что если плату за вывоз мусора увеличат в разы, то возмущённые люди придут за справедливостью к ним, а не к министру экологии Часовитину, который, по сути, и открыл этот “мусорный бак Пандоры”. Надеюсь, что у ответственных лиц хватит воли и мужества остановить мутные игры вокруг замеров накопления ТКО, которые могут ударить по всем жителям юга края», — говорит парламентарий.