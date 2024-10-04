Мусорный бак Пандоры. В крае могут в разы вырасти тарифы на вывоз ТКО

«Мусорная реформа», которая стартовала в 2019 году, не решила проблем вывоза ТКО, став настоящей золотой жилой для мусорных магнатов. Непрозрачность методики формирования нормативов и тарифов даёт им возможность самыми разными способами увеличивать свою прибыль. Так, в Минусинской зоне, в которую входят шесть районов юга края, регоператор «РОСТТех» провёл замеры накопления мусора, которые могут привести к увеличению тарифов в два раза.
В обход общественников
В том, что с введением «мусорной реформы» при обращении с ТКО в отрасли будут крутиться огромные деньги, сомнений не было, поскольку тарифы для населения выросли в разы. А потому в 2019 году началась борьба за так называемые мусорные сферы влияния.
Минусинской зоне с регоператорами не везло с самого начала. За пять лет их сменилось три. Первым стало московское ООО «Аэросети-2000», уставной капитал которого составлял 10 тыс. рублей.
Тогда дворы жителей просто заросли мусором. Москвичам, видимо, не было дела до жителей Красноярского края. Затем им на смену пришло муниципальное предприятие «Минусинское городское хозяйство», у которого, по словам общественницы и помощницы депутата ЗС Владислава Зырянова Тамары Пургиной, не было ни одной спецмашины. В результате в преддверии своего 200-летия город превратился в большую мусорную свалку.
Наконец в январе этого года у многострадальной Минусинской технической зоны появился третий регоператор — красноярская компания «РОСТТех», которая выиграла конкурс, предложив тариф на 10 рублей ниже существующего.
Казалось бы, жители наконец могут вздохнуть спокойно, однако к новому региональному оператору у инициативной группы, которую возглавляет Тамара Пургина, возник вопрос по замерам объёма мусора в уличных контейнерах, на основании которого рассчитывается тариф на вывоз ТКО.
«Как выяснилось, в весенне-летний период такие замеры уже были проведены. Причём сделано это было в обход руководства города и общественности. Как и кем выбирались площадки, неизвестно. Наша группа решила контролировать этот процесс, попросили Минэкологии включить четырёх общественников в состав комиссии, но регоператор был категорически против. Записали только меня, чтобы я копалась в мусорках, а мне 84 года», — делится Тамара Петровна.
Имитация замеров
Как рассказывает женщина, общественников предупредили, что на время проведения замеров им будет запрещено подходить к контейнерам, иначе обещали вызвать полицию. Однако это не напугало активисток.
«Весенне-летние замеры проводились с грубейшими нарушениями законодательства и условий контракта. Вместо закрытых для посторонних мусорных контейнеров МКД представители ООО “РОСТТех” проверяли открытые баки, куда мусор сгружали все кому не лень, в том числе местные коммерсанты. Вдобавок выбирались площадки рядом с детскими садами и школами, куда мусор свозился мешками. Замерялись пустые коробки и мебель, которую выбрасывают в контейнеры. То есть весь этот объём будет распределяться между жителями домов», — рассказывает Тамара Пургина.
Некорректность замеров подтвердил и директор Управления городского хозяйства Валерий Гаврилов. В своём письме депутату Заксобрания Владиславу Зырянову он указал, что на площадках, где они проводились, учитывались не только многоквартирные дома, но и юридические лица, и попросил депутата посодействовать в признании замеров недействительными.
По мнению Владислава Зырянова, некорректно проведённые измерения объёма мусора в уличных контейнерах могут стать основанием для Минэкологии, чтобы повысить норматив накопления ТКО, а вслед за этим существенно увеличить и тариф. Таким образом, мусорные короли за счёт потребителей увеличат свою прибыль.
Коррупционный фактор?
Как рассказала Тамара Пургина, за проведение весенних и летних замеров краевое предприятие «Автоспецбаза» получило от министерства экологии больше 2 млн рублей. Что интересно, сам подрядчик эту работу не проводил, поручил её именно «РОСТТеху», обслуживающему Минусинскую технологическую зону, то есть непосредственному исполнителю услуг.
Владислав Зырянов не скрывает, что хотел бы получить ответ на вопрос, почему краевое предприятие отдало субподряд на проведение замеров коммерческой структуре, которая непосредственно заинтересована в повышении тарифа.
Депутат подготовил обращение к прокурору края и в УФАС, чтобы надзорные органы проверили процедуру, в которой могут присутствовать признаки конфликта интересов и, возможно, коррупционный фактор.
«Принципиальную позицию в этой ситуации занял мэр Минусинска Дмитрий Меркулов, который во многом помог вскрыть эту схему. С ним солидарны и главы других территорий юга края, которые прекрасно понимают, что если плату за вывоз мусора увеличат в разы, то возмущённые люди придут за справедливостью к ним, а не к министру экологии Часовитину, который, по сути, и открыл этот “мусорный бак Пандоры”. Надеюсь, что у ответственных лиц хватит воли и мужества остановить мутные игры вокруг замеров накопления ТКО, которые могут ударить по всем жителям юга края», — говорит парламентарий.