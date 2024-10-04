В ГК «Титан» обсудили вопросы промышленной кооперации и сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь

«Итоги рабочей встречи с представителями белорусского Правительства и промышленности стали подтверждением нацеленности наших стран на укрепление кооперации в развитии нефтехимических кластеров. Сегодня нам удалось закрепить существующие и наметить новые планы нашего торгово-экономического партнерства. Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси, а также выстраивании новых производственных цепочек. Наша компания в настоящий момент реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Уверен, мы найдем точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного международного сотрудничества с коллегами из Беларуси».