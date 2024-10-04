В ГК «Титан» обсудили вопросы промышленной кооперации и сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь

Встреча проходила в рамках визита в г. Омск правительственной делегации Белоруссииво главе с председателем Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина.
В ходе мероприятия стороны побывали на производственной площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»), где ознакомились с продукцией предприятия и основными технологическими линиями. После этого на рабочей встрече стороны обсудили ход реализации программы кооперации в химической и нефтяной отраслях между концерном «Белнефтехим» и ГК «Титан».Компании обладают широким продуктовым портфелем, технологиями и компетенциями, которые позволяют создать синергетический эффект для развития химического кластера союзных государств.
На встрече обсуждалось эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера компаний, а также дополнительные возможности для роста химического несырьевого экспорта. Дальнейшая работа будет направлена на дополнение существующих кооперационных цепочек.
ГК «Титан» активно сотрудничает с белорусскими предприятиями, общий товарооборот между сторонами в 2023 году составил 68, 3 тыс. тонн, а за первое полугодие 2024 года — 22, 3 тонн продукции.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
«Помимо взаимодействия в химической и нефтехимической отраслях, у наших предпринимателей есть интерес к ГК “Титан” в части глубокой переработке зерна и производства модифицированного крахмала. Также есть заинтересованность в сотрудничестве у белорусского завода горного воска. Поэтому вближайшее время мыждем представителей “Титана” вРеспублике Беларусь для обсуждения развития взаимодействия поуказанным вопросам».
Андрей Шпиленко, заместитель Председателя Правительства Омской области:
«По поручению губернатора Виталия Хоценкорегион активно наращивает кооперационные связи между предприятиями химической отрасли Омской области и белорусским концерном “Белнефтехим”. Текущий этап — информационный, благодаря чему бизнес может сориентироватьсяв вопросах промышленной кооперации, сформулировать свою потребность участия в совместных проектах. Кроме того, в ходе текущей встречи мы договорились с белорусскими партнерами организовать научно-практическую конференцию для проработки вопроса по углублению существующих переделов в нефтехимической отрасли».
Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:
«Итоги рабочей встречи с представителями белорусского Правительства и промышленности стали подтверждением нацеленности наших стран на укрепление кооперации в развитии нефтехимических кластеров. Сегодня нам удалось закрепить существующие и наметить новые планы нашего торгово-экономического партнерства. Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси, а также выстраивании новых производственных цепочек. Наша компания в настоящий момент реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Уверен, мы найдем точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного международного сотрудничества с коллегами из Беларуси».