Европе молдавские вина не нужны, но можно продавать их в Китай: Специалист рассказал, сколько лет уйдёт на то, чтобы наладить экспорт

Чтобы молдавские вина по-настоящему ворвались на китайский рынок, надо трудиться в соответствующем направлении целых 10−15, а то и 20 лет. Об этом рассказал доктор экономических наук Анатолий Игнат.
— Китайцы довольно консервативны по своим вкусам. И нам нужно доказать, что наша продукция соответствует их вкусам и традициям. Этот процесс требует огромных финансовых вложений. Даже при серьезной поддержке государства молдавским виноделам будет не так уж легко, — добавил Игнат.
По данным аналитиков, винный рынок Китая увеличится почти вдвое к 2026 году: с 268,6 млрд юаней (42 млрд долларов) в 2021 году до 462,4 млрд юаней (72,2 млрд долларов) в 2026 году, а среднегодовой темп роста отрасли составит 11,5%. Это один из наиболее перспективных винных рынков на планете.