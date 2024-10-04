Европе молдавские вина не нужны, но можно продавать их в Китай: Специалист рассказал, сколько лет уйдёт на то, чтобы наладить экспорт

— Китайцы довольно консервативны по своим вкусам. И нам нужно доказать, что наша продукция соответствует их вкусам и традициям. Этот процесс требует огромных финансовых вложений. Даже при серьезной поддержке государства молдавским виноделам будет не так уж легко, — добавил Игнат.