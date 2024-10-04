Кубань сокращает мусорные свалки: край готовится к реализации нового нацпроекта

Кубань — край аграрный, промышленный, курортный, многонаселенный. Тысячи производственных и сельскохозяйственных предприятий, магазинов, ресторанов, миллионы жителей и туристов формируют гигантское количество мусора. Регион предпринимает меры для переработки и утилизации отходов, но мощностей для этого пока не хватает. С 2025 года в Краснодарском крае стартует реализация нацпроекта «Экологическое благополучие», который позволит обеспечить к 2030 году 100% сортировку мусора и полигонное захоронение не более его половины. Как в регионе готовятся к реализации реформы в области обращения с ТКО и как сейчас решают проблему мусорных свалок — рассказывает ИА KrasnodarMedia.
«Экология» в действии
В 2023 году Кубань сгенерировала 2,4 млн тонн отходов. Это почти 40% от мусора, произведенного во всех регионах Южного федерального округа. Мусор собирают, часть перерабатывают, а остальное вывозят на свалки региональные операторы.
По данным министерства топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Краснодарского края, в регионе ТКО принимают 10 лицензированных полигонов и еще два временных, которые функционируют до 2026 года.
С 2019 года на Кубани по нацпроекту «Экология» формируют комплексную систему обращения с отходами. В крае строят соответствующую инфраструктуру — высокотехнологичные перерабатывающие производства и полигоны для захоронения неперерабатываемого мусора.
За это время в крае ввели в эксплуатацию мощностей по сортировке в общей сложности на 630 тысяч тонн ежегодно в Краснодаре, Сочи и в Белореченске.
Новый сортировочный комплекс «Водораздельный» в Сочи начал работать в августе этого года. Привезенный сюда мусор распределяется — бумага, пластик, металл, стекло отправляется на вторичную переработку. Впоследствии и органический мусор будет уезжать на компостирование, а полученный компост или техногрунт будет использоваться в качестве инертного материала. В планах — построить рядом с сортировочным комплексом в Сочи мусороперерабатывающий завод для утилизации ТКО.
Сегодня мусор, который нельзя переработать, из олимпийской столицы везут на полигон в Белореченск. Сейчас объект при поддержке средств краевого бюджета реконструирует предприятие АО «КЖКР». Чтобы сделать его максимально безопасным для экологии, рядом с ним реконструируются локальные очистные сооружения для обезвреживания фильтрата. Также обустраивают систему дегазации.
По проекту «Экология» на Кубани не только строят новые объекты, но и ликвидируют те, что уже не используются. До конца 2024 года будут рекультивированы четыре мусорных полигона: в Славянском районе, в Краснодаре, в Кабардинке и в Горячем Ключе.
В краевом центре на территории свалки на улице Нагорной завершили технологический и биологический этап рекультивации. Заместитель губернатора Евгений Пергун совместно с депутатами Государственной Думы РФ Сергеем Алтуховым и Александром Коганом в августе оценили ход работ на полигоне.
— Рекультивация полигонов — важная работа по охране окружающей среды, и поддержка нацпроектов способствует этому процессу. Качественное выполнение технологических и биологических этапов — залог успешной реализации, — подчеркнул Евгений Пергун.
Как на Кубани обеспечат «Экологическое благополучие»
По нацпроекту «Экология» перед Краснодарским краем стояла задача добиться переработки 50% твёрдых коммунальных отходов к 2030 году. Сейчас этот проект будет объединяться с «Экономикой замкнутого цикла» и акцентировать внимание на вовлечении вторсырья и продукции из него в хозяйственный оборот. Первый этап — создание систем обращения с отходами, а второй — такая корректировка производственных процессов и экономических принципов, которые смогут обеспечить использование «произведенного» на сортировках вторсырья.
На Кубани в течение пяти лет должны будут создать комплексную систему оборота мусора, которая позволит обеспечить сортировку 100% отходов и захоронение на полигонах не более 50% ТКО.
Обновление мусорной инфраструктуры уже учтено в планах Министерства топливо-энергетического комплекса и ЖКХ региона.
— Краю необходимо строительство восьми комплексов и реконструкция двух полигонов. На сегодня определены основные инвесторы и точки строительства, ведется оформление земельных участков. Вместе с тем, окончательное решение будет приниматься на основании государственной экологической экспертизы, — уточнила заместитель министра топливо-энергетического комплекса и ЖКХ Мария Краснощекова.
В ближайшей перспективе — строительство комплексов по переработке отходов Усть-Лабинском, Крымском и Староминском районах. Соглашения уже подписаны, в Крымском районе работает проектировщик.
Это далеко не все этапы реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» на Кубани. Планы еще верстаются и уточняются.
В августе в Сочи состоялось совещание под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, в котором принял участие глава региона Вениамин Кондратьев. На встрече обсуждали реализацию реформы в области обращения с отходами.
Обращаясь к краевым властям вице-премьер отметил, что регион должен активно интегрироваться в мероприятия нового нацпроекта. Сейчас в Краснодарском крае не хватает инфраструктуры для обработки ТКО, а объекты по их утилизации на сегодня отсутствуют.
— Следствия накопленных проблем в данном случае всем крайне заметны. Это свалки, которые портят облик региона и, что самое главное, негативно сказываются на качестве жизни людей. С 2025 года по поручению Президента начнется реализация нацпроекта «Экологическое благополучие». Одним из его направлений является формирование экономики замкнутого цикла, что характеризуется достижением ряда показателей, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В итоге до 2030 года в Краснодарском крае введут в строй дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Мусорных свалок на Кубани станет гораздо меньше.