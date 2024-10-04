Кубань сокращает мусорные свалки: край готовится к реализации нового нацпроекта

Кубань — край аграрный, промышленный, курортный, многонаселенный. Тысячи производственных и сельскохозяйственных предприятий, магазинов, ресторанов, миллионы жителей и туристов формируют гигантское количество мусора. Регион предпринимает меры для переработки и утилизации отходов, но мощностей для этого пока не хватает. С 2025 года в Краснодарском крае стартует реализация нацпроекта «Экологическое благополучие», который позволит обеспечить к 2030 году 100% сортировку мусора и полигонное захоронение не более его половины. Как в регионе готовятся к реализации реформы в области обращения с ТКО и как сейчас решают проблему мусорных свалок — рассказывает ИА KrasnodarMedia.