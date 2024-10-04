Стало известно, что изменится в работе белорусских такси

О «Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении»
По информации первого заместителя начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, с помощью «Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» можно будет узнать, прошло ли транспортное средство техосмотр и имеет ли страховку. Кроме этого, можно будет определить, соответствует ли транспортное средство предъявляемым требованиям, касающимся безопасности перевозок.
Такие новшества помогут Транспортной инспекции без проведения контрольных мероприятий обеспечивать соблюдение почти всех требований законодательства.
Информация, которая включается в реестр, была определена постановлением Совета Министров от 1 августа 2024 года № 565.
Что такое период активности?
С 1 ноября перевозчик будет обязан присваивать период активности. Это сведения, которые включают режим эксплуатации транспортного средства и работы водителя. Если у какого-то из документов будет истекать срок действия, программное обеспечение в автоматическом формате заранее проинформирует об этом. Данный подход позволит исключить совершение нарушений, которые ранее происходили неумышленно.
Также в автоматическом режиме будет осуществляться контроль за тем, мог ли субъект предоставлять услугу. Обеспечить это позволит требование об отчетах о переданных заказах с указанием даты и времени их выполнения. Делать их будут диспетчеры.
Новый порядок допуска на рынке автомобильных перевозок пассажиров
В связи с утверждением пакета нормативных документов для эффективного применения норм указа «Об автомобильных перевозках пассажиров» на практике был закреплен новый порядок допуска к осуществлению деятельности на рынке автомобильных перевозок пассажиров.
Так, с 1 ноября транспортная деятельность, а также деятельность водителей в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении без включения в реестр сведений либо в период приостановления предоставления таких сведений будет являться незаконной.
Таким образом будет обеспечиваться добросовестная конкуренция, поскольку ранее случалось, что под видом нерегулярных перевозок выполнялись регулярные.