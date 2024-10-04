На строительство развязки Обводного и Хрящевского шоссе под Тольятти требуется 4,2 млрд рублей

Вопрос о финансировании из вышестоящих источников, без которого город не сможет осуществить проект, был проработан комиссией по городскому хозяйству, соответствующее решение принято на заседании депутатского корпуса.
Запрашивая деньги, депутаты ссылаются на жалобы жителей на бесконечные заторы на этом перекрестке. Сама дорога находится в ведении областного минтранса, проект по капитальному ремонту и реконструкции развязки был представлен ещё полтора года назад.
Инженерные изыскания и подготовку проектной и рабочей документации выполнило ЗАО «Петербургские сети». Согласно проектной документации, срок строительства объекта составляет 29 месяцев. Предусмотрено устройство кольцевой транспортной развязки в разных уровнях с выделенными правыми поворотами, запланировано устройство путепровода через железную дорогу.