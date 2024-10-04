Жильцы аварийных домов переезжают в новостройку на юге Волгограда

Напомним, что в 2023 году жителям Волгограда вручили ключи от квартир в доме № 7 на ул. Бахтурова. Здание было построено на месте расселенного и снесенного МКД. Новый подход к обновлению старых кварталов предусматривает возведение новостроек на том же месте. Кроме того, реализация проектов по строительству нового жилья на месте расселенных домов позволяет муниципалитету предоставлять гражданам комфортабельные квартиры неподалеку от их прежнего места жительства.