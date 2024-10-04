Жильцы аварийных домов переезжают в новостройку на юге Волгограда

Как сообщили в администрации Волгограда, в новый дом переезжают жильцы аварийных домов на ул. Палласовской, Мачтозаводской, Марийской и других. Для этого мэрия заранее купила 46 квартир в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Еще 2 квартиры были получены от застройщика — в обмен на земельный участок в аренду в упрощенном порядке.
Площадь квартир для переселенцев варьируется от 32 до 87,5 кв. метров. В помещениях — чистовая отделка, есть сантехника и электрические плиты. Ранее представители муниципалитета проконтролировали качество работ и соответствие жилья другим условиям контрактов.
Напомним, что в 2023 году жителям Волгограда вручили ключи от квартир в доме № 7 на ул. Бахтурова. Здание было построено на месте расселенного и снесенного МКД. Новый подход к обновлению старых кварталов предусматривает возведение новостроек на том же месте. Кроме того, реализация проектов по строительству нового жилья на месте расселенных домов позволяет муниципалитету предоставлять гражданам комфортабельные квартиры неподалеку от их прежнего места жительства.
Напомним, что губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле ситуацию с расселением аварийного фонда. С 2019 года в регионе продолжается расселение из ветхого жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Вопросы переселения из аварийных домов и строительства нового жилья входят в число мероприятий 10-летней комплексной программы развития Волгограда.