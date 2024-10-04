В котельной на улице Музыкальной установили один из самых мощных котлов в городе

«Подготовка к зиме и отопительному сезону — одно из важнейших направлений работы городского хозяйства. АО “Казэнерго” подает тепло 25% наших жителей. В этом году предприятием проведена большая работа в период подготовки к отопительному сезону. В 22 котельных провели капитальный ремонт, в пяти из них заменили котловое хозяйство на современное с хорошим КПД, — сказал мэр Ильсур Метшин. — В котельной на улице Музыкальной установили новый котел Псковского производства. Для этого здесь была проведена целая спецоперация — пришлось разбирать стену. На сегодняшний день идет монтаж оборудования. Без каких-либо проблем к концу ноября появится новый источник тепла, который будет обеспечивать отоплением не только 15,5 тысячи жителей Кировского района, но и новую площадку под застройку».