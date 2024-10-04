В котельной на улице Музыкальной установили один из самых мощных котлов в городе

«Подготовка к зиме и отопительному сезону — одно из важнейших направлений работы городского хозяйства. АО “Казэнерго” подает тепло 25% наших жителей. В этом году предприятием проведена большая работа в период подготовки к отопительному сезону. В 22 котельных провели капитальный ремонт, в пяти из них заменили котловое хозяйство на современное с хорошим КПД, — сказал мэр Ильсур Метшин. — В котельной на улице Музыкальной установили новый котел Псковского производства. Для этого здесь была проведена целая спецоперация — пришлось разбирать стену. На сегодняшний день идет монтаж оборудования. Без каких-либо проблем к концу ноября появится новый источник тепла, который будет обеспечивать отоплением не только 15,5 тысячи жителей Кировского района, но и новую площадку под застройку».
В котельной, где проводилось совещание, АО «Казэнерго» выполняло самые масштабные работы. Объект обеспечивает теплом и горячей водой почти 15 тысяч человек или 219 объектов (152 жилых дома, девять детских садов, восемь лечебных учреждений, четыре школы и 46 прочих потребителей) Кировского района.
Замена оборудования потребовалась в связи с подключением новых потребителей и исчерпанием резервной мощности. Благодаря новому котлу тепловая производительность котельной выросла почти на 10% до 54 Гкал/час — на сегодня объект работает на мощности 43,8 Гкал/час.
Как пояснил генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов, преимущество нового котла в том, что он комбинированный — может работать на газе и жидком топливе. Горелка установки имеет высокий уровень автоматизации. Срок эксплуатации котла составляет 20 лет, но период работы могут продлить на пять лет после успешного прохождения экспертизы.
Замена котла на объекте стартовала в июле этого года, а ввести его в эксплуатацию планируют до 25 ноября. Для установки оборудования рабочие разобрали стену и использовали 4-тонный кран — цельнометаллический котел не помещался в проем. Сейчас стену возводят обратно.
Напомним, котельная АО «Казэнерго» находится в здании 1889 года постройки. В разное время оно использовалось как Металлографическая лаборатория порохового завода, Дом пионеров, жилой дом и больница. В 1997-м здание передали АО «Казэнерго». Для обустройства котельной было заменено изношенное оборудование, фундамент и несущие стены здания сохранили.
В 2022 году, через 25 лет после начала эксплуатации, произведена полная реконструкция котельной в соответствии с новыми нормативами.
АО «Казэнерго» обеспечивает теплом 25% казанцев: 2006 многоквартирных домов, 489 социальных объектов, около 1 тыс. других потребителей. Для этого задействованы 127 котельных, 27 центральных тепловых пунктов, 620 км сетей отопления и 82 км сетей горячего водоснабжения.
Ранее сообщалась, что отопительный сезон стартует в Казани 7 октября. К этому времени различные организации города заменили и реконструировали более 40 км сетей отопления и горячего водоснабжения. На АО «Казэнерго» пришлось 14,72 км из них. В Казани опрессовали почти 2 тысячи км магистральных и внутриквартальных трубопроводов, подготовили 60 ведомственных котельных, 127 котельных АО «Казэнерго», еще три районные котельные и три ТЭЦ. Ожидает запуска и новая блочно-модульная котельная на улице Толстого для отопления четырех домов и детского сада.
В выездном совещании приняли участие замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков и другие.
Диляра Гафурова.