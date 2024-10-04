Мэрия Самары отменила запрет на застройку района кинотеатра «Самара»

Заявитель предложил застроить территорию высотным жильем с числом парковочных мест из расчета одно паркоместо на две квартиры. Однако в декабре 2023 года по итогам публичных слушания самарские чиновники отказали бизнесмену в выдаче соответствующего разрешения. Но в октябре текущего года они признали это решение утратившим силу на основе решения Ленинского районного суда, которое устояло и в областном суде.