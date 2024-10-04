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Мэрия Самары отменила запрет на застройку района кинотеатра «Самара»

Постановление о запрете застройки участка в Кировском районе Самары признано утратившим силу. Речь идет о территории площадью более 2,4 тыс. кв. м на ул. Стара-Загора, д. 249А. Решение опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В апреле 2022 года бизнесмен Олег Вахрамов обратился к самарским чиновникам с заявлением о предоставлении разрешения на застройку территории в районе пересечения улицы Стара-Загора и Георгия Димитрова. Указанный участок находится в районе кинотеатра «Самара».

Заявитель предложил застроить территорию высотным жильем с числом парковочных мест из расчета одно паркоместо на две квартиры. Однако в декабре 2023 года по итогам публичных слушания самарские чиновники отказали бизнесмену в выдаче соответствующего разрешения. Но в октябре текущего года они признали это решение утратившим силу на основе решения Ленинского районного суда, которое устояло и в областном суде.

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