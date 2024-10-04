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В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентра

В Нехаевском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 93% обновили 5-километровый участок трассы Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область).

Как сообщили в регкомитете транспорта и дорожного хозяйства, подрядчик ремонтирует участок между подъездами к хуторам Федосовскому и Меловскому. Дорога связывает 3 райцентра на северо-западе региона, обеспечивая доступность и развитие этих территорий.

Ранее здесь выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили 2 слоя асфальта и устроили присыпные обочины. Сейчас выполняется их укрепление, а потом рабочие займутся установкой технических средств организации дорожного движения и нанесут разметку.

Отметим, в 2021—2023 годах на этой трассе отремонтировали 54 км дороги, работы продолжаются.

Напомним, что с 2014 года работы всех видов охватили в регионе 4,3 тыс. км трасс, а на участках общей протяженностью 450 км выполняются задачи этого года. Проектам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгоградской области уделяют особое внимание. В ходе рабочей поездки вопросы их реализации рассмотрели губернатор региона Андрей Бочаров и глава Минтранса России Роман Старовойт.