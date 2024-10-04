В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентра

Напомним, что с 2014 года работы всех видов охватили в регионе 4,3 тыс. км трасс, а на участках общей протяженностью 450 км выполняются задачи этого года. Проектам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгоградской области уделяют особое внимание. В ходе рабочей поездки вопросы их реализации рассмотрели губернатор региона Андрей Бочаров и глава Минтранса России Роман Старовойт.