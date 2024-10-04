Представлен список самых дефицитных профессий в Челябинской области

На первом месте расположились дворники. На одну вакансию по их поиску приходится лишь 0,4 резюме. То есть, два соискателя на пять предложений работы. На втором месте в списке оказались специалисты по взысканию долгов с показателем в 0,7 резюме на вакансию. Рядом с коллекторами расположились повара с тем же значением. Далее по списку идут следующие профессии: администратор торгового зала или магазина (0,8), врач, продавец (по 0,9). Серьёзно не хватает работодателям слесарей, сварщиков, маляров, товароведов, механиков.