Представлен список самых дефицитных профессий в Челябинской области

Новое исследование провели аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Они сравнили число представленных вакансий и количество резюме от соискателей за сентябрь. На основе этого был составлен список профессий, в которых наблюдается наибольшая нехватка кадров.
На первом месте расположились дворники. На одну вакансию по их поиску приходится лишь 0,4 резюме. То есть, два соискателя на пять предложений работы. На втором месте в списке оказались специалисты по взысканию долгов с показателем в 0,7 резюме на вакансию. Рядом с коллекторами расположились повара с тем же значением. Далее по списку идут следующие профессии: администратор торгового зала или магазина (0,8), врач, продавец (по 0,9). Серьёзно не хватает работодателям слесарей, сварщиков, маляров, товароведов, механиков.
В среднем по региону на одну вакансию приходится 2,8 резюме, что значительно ниже нормы (от 4 до 7,9). При этом за год спрос на персонал вырос ещё на 35%. Всё это говорит о том, что в Челябинской области сохраняется так называемый «рынок соискателя».